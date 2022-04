Kyana zamelt 7.101 euro in voor kinderziekenhuis waar ze zelf haar halve leven lag. “Ik weet hoe belangrijk afleiding daar is”

Kyana Verstichelen (18) is chronisch ziek, al sinds haar 8 jaar. Maar dat houdt de jongedame niet tegen om zich in te zetten voor anderen. Voor het kinderziekenhuis van het UZ Gent heeft ze 7.000 euro en een berg attenties voor de kindjes ingezameld. “Ik ken de nood aan speelgoed en afleiding in het kinderziekenhuis maar al te goed”, zegt ze.

Kyana uit Balegem heeft diabetes, epilepsie, een hartritmestoornis en een nierziekte. “Veel dus”, lacht ze, “en dat begon toen ik 8 was. Sindsdien ging ik in en uit het kinderziekenhuis. En daar was ik echt héél vaak. Op mijn 11 jaar kreeg ik epilepsie, en die kregen ze maar niet onder controle. Ik ben dat jaar exact 20 dagen thuis geweest.”

“Ik had geluk, mijn mama was altijd bij mij. Maar ik zag ook heel veel kinderen die vaak alleen waren, omdat hun ouders moesten werken. Voor hen was er dan de speelzaal, of spelbegeleiding met gezelschapspelletjes, een tablet of dvd’s. Afleiding in het kinderziekenhuis is heel belangrijk, om de tijd te doden. Ik ken dus de nood aan speelgoed daar. En dat verslijt, of er mag wel eens iets nieuws bij. En daarom heb ik dus geld ingezameld voor het kinderziekenhuis waar ik - nu ik 18 ben - zelf niet meer heen ga.”

School

Kyana verkocht snoep, via internet, maar ook buiten op markten, via familie en vrienden, en zelfs deur aan deur. Daarnaast schreef ze bedrijven aan, met de vraag om goodiebags voor de zieke kinderen. Met succes. Vandaag kon ze aan het UZ Gent een cheque van liefst 7.101,51 euro overhandigen, en een berg gadgets voor de kinderen. “Ik ben blij en trots dat ik dat voor hen heb kunnen doen”, zegt ze.

Meevaller: dit project is voor Kyana meteen ook een jaaropdracht voor school. “We moesten iets doen in het thema ‘mijn levenslijn’", legt ze uit. “En mijn leven speelde zich grotendeels in het ziekenhuis af." Kyana volgt Sociaal Technische Wetenschappen op Mariagaard in Wetteren. “Mijn laatste twee jaren spreid ik over 3 jaar", zegt ze. “En ik volg les via Bednet. Sinds de vorige grote vakantie heb ik weer problemen met mijn epilepsie, en bovendien vormt Covid een te groot risico voor mij om in een klas te gaan zitten.”