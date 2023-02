Kunstschool MUDA trekt naar de oude Veeartsenijschool: “Ideale gebouwen, nu nog in elke klas een piano”

De ruwweg 200 leerlingen van het GO! MUDA in Evergem krijgen een nieuwe stek aan de Coupure in Gent. Zo is ook de stad een theaterzaal en veel ruimte voor het deeltijds kunstonderwijs rijker. “Dat past ook bij een kunstsecundaire school, de link leggen naar de kunsthuizen zoals het KASK en Conservatorium, de Handelsbeurs en Bijloke.”

Niet zo heel lang geleden huisde het MUDA, toen de secundaire kunstschool voor Muziek en Dans, nog aan de Poel, intussen is Evergem de vruchtbare grond geworden voor jonge artistieke Gentenaars. Met succes, onder andere ‘Nieuwe Lichting’-winnaars Mayorga studeerden er af. Binnen vijf jaar verhuist de school echter naar een nieuwe stek: de oude faculteit Dierengeneeskunde aan Coupure Rechts. Dat gebouw sluit ook quasi naadloos aan op die andere GO!-campus: Tectura- aan het Casinoplein.

Van Evergem naar het centrum

De campus aan de Hofbilkstraat in Evergem gaf de school namelijk ruimte om te groeien: het leerlingenaantal explodeerde. In de tweede graad en derde graad zitten momenteel ruwweg 200 leerlingen en dat is zonder de eerste, algemene graad gerekend. Die volgen leerlingen vaak aan het op dezelfde campus gelegen GO! Einstein Atheneum, maar ook daar is het intussen over de koppen lopen. “Daarom rijpten de plannen om het MUDA te verplaatsen naar het centrum van Gent, dat past ook beter bij een kunstopleiding. Tegelijk komt er zo ruimte voor een eerste graad met een artistieke saus. Dat biedt het GO! Einstein Atheneum al en dat blijft zo, maar op die manier kunnen leerlingen met een specifiek talent meteen doorstromen”, zegt directeur Koen Bollaert.

De renovatie, die vijf jaar in beslag zal nemen, is geen sinecure. “We behouden zoveel mogelijk van de huidige structuren, maar die geven we een upgrade naar de hedendaagse standaarden. Het gebouw is beschermd, zo kunnen we bijvoorbeeld niet aan de vloer of de gevel raken, maar dat hoeft ook niet. De verschillende groottes van de lokalen maken de oude veerartsenijschool bijzonder geschikt voor kunstonderwijs.”

Vijftien jaar groeien

Zo zullen er in de huidige vier gebouwen opnieuw vier clusters ontstaan. “Een gebouw voor muziek, één voor dans en één voor algemene vakken en dan eentje voor de administratie en overkoepelende diensten, met ruimte voor een theaterzaal en oefenruimtes”, blikt Bollaert vooruit. “Met ook in de klassen voor de algemene vakken een piano. Want het gebouw zal ook gebruikt worden door het deeltijds kunstonderwijs. Ik zeg niet dat we er 24 uur per dag kunstonderwijs zullen geven, maar toch érg veel.”

Tegelijk is zo ook de aansluiting met de stad verzekerd. “Dat past ook bij een kunstsecundaire school, de link leggen naar de kunsthuizen zoals het KASK en Conservatorium, de Handelsbeurs en Bijloke. Het geeft de leerlingen die van veraf komen ook een vlottere verbinding, daar is nood aan. Niet dat we in Evergem geen successen hebben geboekt: we hadden er de ruimte en in de vijftien jaar tijd dat we er zaten, zijn er erg mooie projecten op de school ontstaan”, besluit Bollaert.

Internaat

En wat in Evergem? Daar zal géén gapend gat ontstaan, verzekert het GO! Er komt een nagelnieuwe basisschool en internaat, lang voor het MUDA van Evergem naar het centrum verkast. “Met de komst van een basisschool en ingebouwd internaat aan de Hofbilkstraat in 2023- 2024 investeert GO! scholengroep Gent in een innovatieve nieuwbouw én in een sterk campusverhaal waar leerlingen van 2,5 tot 18 jaar welkom zijn. Er zal maximaal een capaciteit zijn voor 250 leerlingen. Er zullen ook 65 plaatsen zijn in het nieuwe internaat”, klinkt het .

“De toevoeging van GO! Einstein Basisschool aan Scholencampus Evergem is een echte meerwaarde voor kinderen en ouders in regio Evergem”, zegt Stephan Brynaert, algemeen directeur GO! Scholengroep Gent daarover. “Kinderen zullen er een brede basis kunnen krijgen die hen voorbereidt op een vervolgtraject op Einstein Atheneum (ASO) en /of MUDA Kunstsecundair (KSO).”

