Kunstencentrum CAMPO neemt maatregelen tegen hoge energiekosten: hippe sjaals, opvallende affichecampagne en ‘warmtebrigade’

“Met een nieuwe affichecampagne willen we blijven aangeven dat we een warm kunstencentrum zijn”, klinkt het nog. Tenslotte heeft CAMPO net een sjaal uitgebracht, in samenwerking met het jonge grafische talent Sam Corijn. De sjaal is afzonderlijk te koop voor 25 euro, of gecombineerd met de 5xCAMPO-kaart, de abonnementsformule van het kunstencentrum, voor slechts 50 euro. “De 5xCAMPO-kaart gaat trouwens zijn laatste maand in aan de prijs van 40 euro. Vanaf 1 december wordt de prijs opgetrokken naar 50 euro voor 5 voorstellingen. Maar dat is nog altijd een koopje.”