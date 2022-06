Kunstenaar Wim Delvoye opnieuw veroordeeld voor reeks bouwovertredingen: “In België ben je beter een crimineel dan iemand die een stuk grond opwaardeert”

Gent/MelleKunstenaar Wim Delvoye is opnieuw veroordeeld voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle, waarvoor hij in 2019 door het Gentse hof van beroep in 2019 reeds veroordeeld werd tot een geldboete van 55.000. Woensdag kreeg hij voor diezelfde feiten en een reeks nieuwe feiten een celstraf van zeven maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 160.000 euro. “Uiteraard ga ik in beroep. Dit is gewoon absurd. Ik wordt geviseerd vanuit de extreem-linkse rechtbank.”

Wim Delvoye wilde aan het kasteel de Bueren in Melle een sculpturenpark aanleggen. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. Delvoye en zijn vennootschap werden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten en twintig bomen hebben geveld zonder vergunning. Ook de walgracht zou verbreed zijn over een lengte van 370 meter.

Nieuwe feiten?

Delvoye werd door de rechtbank van eerste aanleg over de hele lijn vrijgesproken, maar het parket en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gingen in beroep. Het Gentse hof van beroep hervormde het eerste vonnis en veroordeelde de kunstenaar wel. Volgens het arrest had Delvoye geen oog voor zijn verplichtingen, die hij als storend ervaarde en neerbuigend voor de ambtenaren naast zich neerlegde. Hij werd veroordeeld tot een boete van 55.000 euro, de Delvoye Art nv werd veroordeeld tot een boete van 49.500 euro. Hij moet het kasteel en het domein ook weer in hun oorspronkelijke staat herstellen.

In de nieuwe zaak werd de NV van Delvoye vrijgesproken, maar hij werd persoonlijk veroordeeld tot zeven maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 160.000 euro. “Je kan in België beter een crimineel zijn, dan iemand die probeert om zijn domein te opwaarderen. Die veroordeling nu, dat is gewoon pure pesterij vanuit een extreem-linkse rechtbank.” Delvoye heeft het gevoel dat hij onterecht geviseerd wordt door zogezegde ‘groenen’. “Maar ik ben het juist die zorgt voor een meerwaarde. Ik ben heel de tijd bezig met de natuur. Melle, waar ik woon, was superlelijk. Ik heb jarenlang inspanningen gedaan om hier verandering aan te brengen. Maar vanaf hier een kraan staat, dan staan ze hier. En ze liegen ook, want mijn gracht is niet verbreed, noch verdiept. En wat die zogezegde nieuwe feiten betreft, dat vind ik nog het strafste van al. Er werd dus een probleem gemaakt van het feit dat ik mijn eigen grond geploegd had en niet geklepeld. Dat is zelfs niet te begrijpen.”

Beroep

Delvoye is dan ook overtuigd van zijn onschuld en geeft aan zeker en vast in beroep te gaan. “Ik heb het gevoel hier weggepest te worden. Die boete van 160.000 euro en 7 maanden cel, dat is echt niet normaal. Mensen met macht hebben het op mij gemunt, maar ik heb niemand die het opneemt voor mij. Ik heb echt spijt van mijn aankoop van het kasteel, zeker omdat ik zoveel inspanningen heb gedaan. De natuur is hier beginnen heropleven sinds ik hier woon.”

