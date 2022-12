Kunst tot bij u gebracht: bezoekers van Gentse Museumnacht worden verrast door wandelende schilderijen

“Vaak is het de toeschouwer die op zoek gaat naar een plaats waar men kan vluchten of verdwalen in de kunst van verbeelding en dromen. Ik wil net het omgekeerde doen door kunst, dromen en verbeelding tot bij de toeschouwer te brengen”, zegt kunstenaar Lander Cardon. Dat mag u letterlijk nemen. Acht schilderijen werden donderdagnacht rondgewandeld in het centrum van Gent.

“Deze processie van stilte wil aandacht schenken aan de kleine mooie dingen in het leven die soms haast verscholen lijken te zitten in het overweldigende dat ons vaak overschaduwd. Laat het schone heersen en een glimlach op jouw gezicht toveren wanneer we deze real life Instagram-stories voorbij jouw netvlies laten verschijnen via deze levende schilderijenparade.” Wie donderdag geïntrigeerd raakte door de werken, zet best 9 maart 2023 in zijn of haar agenda. Vier dagen lang zal de collectie schilderijen, getiteld ‘Oeverloos’, aan u worden voorgesteld tijdens een expo in Parlor in Gent. En er zal nog een extraatje zijn. Elk schilderij zal voorzien worden van een eigen soundtrack, gecomponeerd door muzikant Ward Dhoore.