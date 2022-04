Kuipke wordt een bos, Floraliahal kleurt groen. Al 50.000 tickets voor de Floraliën verkocht

Het ICC, de Floraliahal en 't Kuipke. Dat wordt het kloppende hart van de 37ste editie van de Floraliën, van 28 april tot 8 mei. Maar ook elders in de stad zullen bloemen en planten in de kijker worden gezet, onder meer in de Plantentuin vlakbij, maar ook met bijvoorbeeld een sculptuur van Arne Quinze.

Zover is het nog niet, momenteel wordt er naarstig gewerkt in het Citadelpark om alles klaar te krijgen. Er is een totale tentoonstellingsoppervlakte van om en bij de 8.500 vierkante meter. Daarop is al 2.247 kubieke meter grond aangebracht, goed voor 135 vrachtwagens. Momenteel worden struiken, bomen en vaste planten aangebracht, begin volgende week volgen dan de bloemen. “De vaste planten houden sowieso langer stand, bij de bloemen moeten we zorgen dat die tien dagen in topconditie blijven", zegt Floraliëndirecteur Pieter Toebaert. “Daarom komen die zo laat mogelijk. Gelukkig geven ze behoorlijk koel weer.”

Volledig scherm De opbouw van de Floraliën is volop bezig © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De opbouw van de Floraliën is volop bezig © Wannes Nimmegeers

Bos

Dat het opnieuw een indrukwekkend gebeuren wordt, staat nu al vast. Zo wordt op het middenplein van ‘t Kuipke een bos aangelegd. Een vreemd zicht, het is eens iets anders dan blokkende studenten of feestende wielerfans. De Floraliahal, waar sierteelt een plek heeft, krijgt al vorm met heuvels en sculpturen, en zelfs de eerste azalea’s worden al aangesleept, dé trots van de Oost-Vlaamse sierteelt. In het ICC zelf is nog niks te zien, daar komen de ‘bloemenkunstenaars’. In totaal stellen liefst 295 floristen tentoon, waaronder ook negen buitenlandse. Thema: ‘mijn paradijs, een wereldse tuin’.

Ondertussen zijn al 50.000 tickets de deur uit. Echt ‘uitverkocht’ zal de tentoonstelling niet geraken, er kan immers altijd volk bij. De drie binnenlocaties staan garant voor om en bij de twee uur wandel- en kijkplezier. Ruimte genoeg dus voor heel veel volk.

Alle info en tickets via www.floraliën.be. Een standaard tickets voor een volwassene kost 32 euro, of 27 indien vooraf online aangekocht, maar er zijn heel veel prijsvarianten.

Volledig scherm Een azalea, de trots van de Oost-Vlaamse sierteelt © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm 'De opbouw van de Floraliën is volop bezig © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De eerste bloemen zijn er, de meeste komen pas volgende week © Wannes Nimmegeers