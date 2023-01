Kruim van de Gentse muzikanten jamt samen op eerste ‘Feest van de Gentse Muziekscène’

GENTAl wie iets betekent of wil betekenen op de Gentse grote en kleine podia, in dancings en café’s, zat op maandagavond samen in de Handelsbeurs voor het eerste ‘Feest van de Gentse Muziekscène’. De organisatoren willen vooral de soms nogal gesloten bubbels stukprikken. Binnenkort een hip-hopavondje in de Missy Sippy? Niet direct, maar er stond wel meteen een gigantische jam op het programma.

Het eerste ‘Feest Van de Gentse Muziekscène’ is meteen een doorslaand succes. Enerzijds is er het formele gedeelte: tafels met organisatoren en danscafé’s, denk Charlatan of Missy Sippy, maar ook grote cultuurhuizen en logistieke spelers. Anderzijds was er ook een feestje voorzien: al wie zich geroepen voelt, kon zich inschrijven en zo circuleerden er al snel 500 gegadigden in de Handelsbeurs.

De organisatie lag in handen van Cultuur Gent en het Gents Kunstenoverleg. Sioen, trekker van het laatste, is dik tevreden met de opkomst. “Fatih De Vos en Gerald Claes van Charlatan aan tafel met Stefaan De Winter, die hier de avond aan elkaar praat: dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Dat we die bubbels eens doorbreken is voor mij ook fijn, zo leren we elkaar kennen en organiseren we samen, niet langs elkaar”, klonk het.

Daar is Marie Follebout van bluescafé Missy Sippy het roerend mee eens. “We willen zo ook aan Stad Gent laten weten dat de kleinere podia een belangrijk deel van de muziekscène in Gent zijn. Samen staan we sterker, elk met zijn eigen identiteit natuurlijk”. Dat moest ook meteen bewezen worden. Maar liefst 90 (!) muzikanten schreven zich in om mee te jammen met de Missy Sippy All Stars. Voor u gecheckt: dat is geen wereldrecord, maar wél een volwaardige start van de week van de Belgische Muziek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.