‘Krotverhuur’ in Evergem komt Gentse miljonairsfamilie Bultinck duur te staan: jaar celstraf voor ondernemerszoon

WEERBE­RICHT. In Gent overwegend bewolkt weer vanochtend

In Gent is de ochtend eerst gedeeltelijk bewolkt met een temperatuur rond de 0 graden. Later klaart het weer op met temperaturen van -1 tot 6 graden. In de middag en de avond wordt het bewolkt, maximaal 6 graden en een zwakke wind uit het oosten.

7:57