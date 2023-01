‘Krotverhuur’ in Evergem kan Gentse ondernemersfamilie Bultinck duur te staan komen: “Er werd een gewoonte van gemaakt”

Gent Exclusieve co-working­plek geopend voor onderne­mers in Gent: “Met clubhuis, bar, wijnkamer, rookkamer en meer”

Gent had al heel wat co-workingplekken, maar Meatpack is anders. “Het is heel exclusief, enkel ondernemers mogen lid worden”, geven de oprichters aan. “Witte vergaderzalen zal je hier niet vinden, we gaan voor een gezellige sfeer.” Bovenop vergaderruimtes en bureau’s, kunnen de leden ook gebruik maken van een ‘clubhuis’, bar, wijnkamer en rookkamer.

26 januari