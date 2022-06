Kroonprinses Elisabeth komt onderzoeksschip van de Marine in Gent dopen, en iedereen mag de Belgica bezoeken

Gent/Melle Kunstenaar Wim Delvoye opnieuw veroor­deeld voor reeks bouwover­tre­din­gen: “In België ben je beter een crimineel dan iemand die een stuk grond opwaar­deert”

Kunstenaar Wim Delvoye is opnieuw veroordeeld voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle, waarvoor hij in 2019 door het Gentse hof van beroep in 2019 reeds veroordeeld werd tot een geldboete van 55.000. Woensdag kreeg hij voor diezelfde feiten en een reeks nieuwe feiten een celstraf van zeven maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 160.000 euro. “Uiteraard ga ik in beroep. Dit is gewoon absurd. Ik wordt geviseerd vanuit de extreem-linkse rechtbank.”

11:02