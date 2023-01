Krokettenbar Chapeluur redt beschermd monument op Grote Markt van leegstand: “We bieden 20 dagverse en handgedraaide soorten aan”

Gent Jeff Hoeyberghs (62) in beroep tegen celstraf van 10 maanden voor seksisme en aanzetten tot haat en discrimina­tie: “Eerste rechter deed aan politiek”

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (62) is in beroep gegaan tegen het vonnis waarin hij werd veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie. Dat deed hij volgens de rechter in eerste aanleg tijdens een lezing in 2019 in een auditorium aan de UGent voor het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) over vrouwen. “Dat vonnis moet weg, moet vernietigd worden”, sprak zijn advocaat Hans Rieder.

24 januari