Krissy (42) laat broodjesbar over omdat ze al 5 maanden amper kan spreken: “Ik kan niet meer”

GentKrissy Verschaeve (42) smeert nog even graag broodjes als in het begin, maar haar lichaam kan niet meer mee. Nu ze al maanden geen stem meer heeft, neemt de Amsterdamse barista Nona Winterink haar broodjesbar over. “Ik was doorgegaan tot ik crashte”, vertelt Krissy, in de mate dat ze kan. “Nona is mijn reddende engel.”

“Ik kan niet meer”, zegt Krissy uitgeput. Ze glimlacht, maar het kost haar duidelijk moeite om de woorden eruit te krijgen. In september werd ze geopereerd aan een dubbele nekhernia. “Een overblijfsel van jarenlang te werken als tandartsassistente. Tijdens de operatie hebben ze de rechterzenuw van mijn stembanden geretoucheerd. Sinds dan ben ik mijn stem kwijt. Het voelt constant alsof mijn keel toegeknepen wordt als ik wil praten.”

Op zich heel lastig, maar nog lastiger als je een zaak uitbaat. In april 2021 nam Krissy ‘Noon’ over, een broodjesbar vlakbij Portus Ganda in Gent – op de hoek van de Ham en de Keizer Leopoldstraat. De vorige uitbater, Isabel Perdu, had de bar twaalf jaar lang opengehouden. Krissy stond te springen om het verhaal verder te zetten en eigen te maken. Ze breidde het broodjesassortiment uit en zette ook pasta, slaatjes, soep, burgers en gebak op de kaart. Het liep als een trein, tot de operatie.

In het begin kon ze gewoonweg niet praten. Intussen gaat het beter, maar ze moet nog altijd naar adem happen na elke zin. “Ik was doorgegaan tot ik crashte, maar gelukkig is Nona op mijn pad gekomen. Zij neemt de zaak over vanaf 16 januari”, zegt Krissy gerust. Nona Winterink (24) verhuisde in augustus van Amsterdam naar Gent voor de liefde. Als kok en barista droomde ze al lang van een eigen zaak met de naam ‘Noon’, een woordspeling op haar voornaam.

“Toen ik naar Gent verhuisde, besloot ik om hier een bar te openen. Ik maakte alvast een pagina aan op Instagram, om mijn volgers warm te maken voor de opstart. Niet lang erna kreeg ik een berichtje van Krissy dat Gent al een ‘Noon’ had, maar dat ze graag wilde afspreken.” Krissy vertelde haar verhaal en zo groeide het plan van een overname. “Het stond in de sterren geschreven dat Nona Noon zou overgenemen. Zoveel toeval, dat bestaat niet”, besluit Krissy.

Nona zal het huidige aanbod behouden: ze zal nog steeds belegde broodjes, pasta, slaatjes en huisgemaakte cake aanbieden. Maar ze zal uitbreiden met lekkere koffie: van Americano tot cappuccino. “Want wat is er lekkerder dan een broodje met een goede koffie erbij?”, lacht Nona. De openingsdagen en uren blijven behouden: van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 15 uur kan je in Noon terecht.

Krissy draait nog mee tot eind januari. Wat ze erna gaat doen? “Herstellen”, klinkt het. “Het gaat zeker nog een jaar duren volgens de dokter. Heb ik erna nog moeite met spreken, dat is de schade permanent. Maar Noon is gelukkig in goede handen. Nona gaat het met even veel liefde en een even grote glimlach runnen.”

