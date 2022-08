Krijgt Gent na kwarteeuw nog eens een referendum? “Kaap van 10.000 handtekeningen is overschreden”

GENT Feestje in Eskimofa­briek stilgelegd door de hitte: “Meer dan 30 graden”

Acidelics, een ravefeestje dat tijdens de nacht van zaterdag op zondag doorging in de Eskimofabriek aan de Wiedauwkaai, is door de politie stilgelegd. Dat weet De Gentenaar en wordt bevestigd door de politie. De hitte in de zaal liep dusdanig op dan enkele feestvierders naar het ziekenhuis moesten.

