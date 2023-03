Krakers bezetten woontoren Orion in sociale wijk Nieuw Gent, bewoners onthutst: “‘s Nachts vliegt het afval zo naar beneden”

Ontdek de terroir expressies van de Sud-Ouest met IGP Bayonne ham

Op zaterdag 4 en 11 maart biedt verswinkel St-Pierre in Gent een Sud-Ouest discovery day met focus op Bayonne ham. Op het programma: een degustatie van Bayonne ham met uitleg over de regio en haar uitzonderlijke delicatessen. Bovendien kan iedere bezoeker recept- en pairing-inspiratie opdoen en maakt u kans op een heerlijk wijnpakket uit het Zuidwesten van Frankrijk. Want wat gaat er beter bij deze uitzonderlijke delicatesse dan de AOP & IGP wijnen uit dezelfde regio?