Krakers bezetten sociale woning die te koop staat: “We blijven tot eind dit jaar”

Na de Bernadettewijk, het Caermersklooster en Blauwhuis in Nazareth kraakt een groep Gentse activisten nu ook een woning in de Volkshaardstraat. Die locatie is niet lukraak gekozen. De krakers protesteren immers tegen de verkoop van een dertigtal sociale woningen in de wijk. “De renovatie lag op tafel”, zegt activist Pepijn Boeraeve (31). “Maar door de veranderingen die in de sociale woonsector op til staan, is dat plan van tafel geveegd.”