Krabbelt Gent terug over doven straatverlichting? “Er zijn toenemende signalen, we moeten die ernstig nemen”

Treinver­keer onderbro­ken tussen Gent en Lokeren na persoons­aan­rij­ding: 300 passagiers geëvacu­eerd

Sinds 7.30 uur is het treinverkeer onderbroken tussen Gent-Dampoort en Lokeren, op de spoorlijn Gent - Sint-Niklaas - Antwerpen. In Lokeren is een persoon aangereden. Dat laat spoorwegnetbeheerder Infrabel maandagochtend weten.