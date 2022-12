Kraanbestuurder buiten levensgevaar nadat kraan van 180 meter omviel in Gentse haven

GENT Hardnekki­ge gamers activeren en langdurig zieken begeleiden : 6 projecten krijgen geld om Gentenaars aan de slag te helpen

‘Hikikomori’ worden ze in Japan genoemd: jongeren die zich volledig terugtrekken uit de maatschappij. Vaak gaat het om hardnekkige gamers, die in dit geval ook niet aan de slag zijn. Het is maar één van de groepen waar via het Arbeidspact geld voor vrijgemaakt wordt. Zes projecten moeten Gentenaars die extra horde doen nemen om toch (opnieuw) op de werkvloer terecht te komen.

9 december