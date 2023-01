Kraak jij de code? 66 escaperooms in Vlaanderen die je zeker eens moet uitproberen

vlaanderenHet is nog steeds koud en grijs buiten. Gelukkig kan je je ook binnen amuseren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een escaperoom? Wij gingen op zoek naar escaperooms in heel Vlaanderen waar je samen met familie, vrienden of collega’s moet ontsnappen door puzzels op te lossen en codes te kraken. Hopelijk vinden jij en je gezelschap een uitweg uit de kamers.

Antwerpen

Antwerpen: Keys & Clues Escape Room

Volledig scherm Keys & Clues Escape Room © Keys & Clues Escape Room

Keys & Clues biedt twee escape rooms aan in het hartje van Antwerpen: ‘Newton’s Secret’ en ‘The Asylum’. Bij de eerste kamer ga je samen met je gezelschap als een groep wetenschappers op zoek naar de revolutionaire ontdekking die Newton heeft gedaan. Gedreven door jaloezie breken jullie zijn huis in, in de hoop om deze baanbrekende formule te stelen om later dan met de eer te gaan lopen. The Asylum is een spannendere escape room, waarbij jullie als de beste journalisten van Verenigd Koninkrijk de kelder van ‘The Asylum’ onderzoeken. Daar zijn vreemde geluiden te horen. De professor van het gesticht, Samuel Bigley, wordt ervan verdacht een aantal van zijn patiënten naar deze kelder te ontvoeren om hier illegale experimenten op uit te voeren. Aan jullie om de kelder uit te pluizen en om zoek te gaan naar bezwarend bewijsmateriaal zodat de professor in de gevangenis belandt.

Waar? Sint-Jacobsmarkt 36, 2000 Antwerpen

Wanneer? Elke dag geopend van 11 tot 22 uur

Prijs? Vanaf 120 euro (ongeacht het aantal spelers)

Turnhout: Escape 2300

Volledig scherm Escape 2300 © Escape 2300

Escape 2300 biedt momenteel vier escape rooms aan in de hoofdstad van de Kempen, Turnhout. Met thema’s als ‘school’, ‘casino’, ‘voetbal’ en ‘Turnhout’ is er alvast een gevarieerd aanbod. De kamers van Escape 2300 zijn bovendien stuk voor stuk familiekamers (geschikt voor alle leeftijden) met een niet-lineaire verhaallijn, waarbij je veel moet puzzelen. We lichten er alvast eentje uit. In de escape room met het thema ‘casino’ kan je een gokje wagen, al vind je de de code waarschijnlijk enkel door te puzzelen. In een casino krioelt het van nare personen. De eenarmige bandiet heeft zijn naam alvast niet gestolen. Maar anders dan in een echte goktent heb je dit spel wel volledig zelf in handen. In deze kamer kan je geen fortuinen verliezen, maar wel een stevige portie spelplezier winnen.

Waar? Begijnenstraat 40, 2300 Turnhout

Wanneer? Elke dag geopend van 10 tot 22 uur

Prijs? Vanaf 70 euro (voor twee spelers)

Mechelen: De Gouden Kooi

Volledig scherm De Gouden Kooi © De Gouden Kooi

De Gouden Kooi is een echt icoon in de wereld van de escape rooms. Terpeca publiceert elk jaar een lijst met de 100 beste escape rooms ter wereld en De kamer ‘Het geheim van Sint-Rumoldus’ prijkt voor het vierde jaar op rij op deze lijst, ditmaal op plek 61. Afgelopen maand november opende De Gouden Kooi ook een tweede ‘escape experience’. Daarnaast heeft De Gouden Kooi in Mechelen ook vier ‘escape games’. We zoomen even in op het prijzenbeest: ‘Het geheim van Sint-Rumoldus’. Deze escape experience vertelt het verhaal van Sint-Rumoldus, de patroonheilige van Mechelen die rond het jaar 770 brutaal werd overvallen en vermoord. Sint-Rumoldus had voor zijn dood een kerk laten bouwen en daar gebeuren sindsdien af en toe ‘mirakels’. Plots word je gecontacteerd door priester Albay, de huidige bewaarder van de Sint-Rumoldus kerk. Hij moest de kerk ontvluchten, omdat er dingen gebeuren die naar zijn zeggen “niet meer normaal zijn”. Hij vraagt jullie hulp om deze zaak uit te klaren en de oorzaak van de mirakels die in de kerk gebeuren te achterhalen.

Waar? Haverwerf 7, 2800 Mechelen

Wanneer? Elke dag geopend van 10 tot 22.30 uur

Prijs? Vanaf 90 euro (voor twee spelers)

Oost-Vlaanderen

Gent: The Box

Volledig scherm In escaperoom The Box is ontsnappen je prioriteit, maar wat met de mysterieuze kist die in een van de kamers staat? © The Box

In ‘The Box’ ontwaak je in een kamer die je niet herkent. Je herinnert je niets meer van de voorgaande nacht en je weet niet hoe je daar bent terechtgekomen. Al snel gebeuren er dingen die de gaten in je geheugen opvullen. Op tijd ontsnappen is je prioriteit, maar wat met de mysterieuze kist die je in een van de kamers vindt? Die krijg je open door samen met je team verschillende puzzels op te lossen. ‘The Box’ verloopt in tegenstelling tot veel andere escaperooms niet lineair, waardoor de kamer meer spelers toelaat. Je speelt ideaal met vijf à zes spelers, maar ook groepen van 3 tot 8 spelers zijn welkom. En dat is volgens uitbater Nathan niet het enige dat het spel origineel maakt. “We hebben een enorm realistisch decor dat zo ingezet wordt dat je een heel unieke spelbeleving krijgt”, klinkt het. “Ook is dit de langste escape room van Gent met een spel van wel 90 minuten”

Waar? Palinghuizen 77, 9000 Gent

Wanneer? Reserveren kan dagelijks tussen 10.30 en 20.30 uur.

Prijs? 75 euro per spel + 16 euro per volwassene en 11 euro per kind of student.

Maldegem: Back to Chernobyl van Lockdown 65

Volledig scherm In 'Back to Chernobyl' probeer je samen met je team een kernramp te voorkomen © Lockdown 65

In ‘Back to Chernobyl’ reis je 37 jaar terug in de tijd. Op 26 april 1986 slaat in de kerncentrale van Tsjernobyl (Oekraïne) het noodlot toe. Tijdens een veiligheidstest loopt iets fout, waardoor één van de reactoren midden in de nacht explodeert. In het spel proberen jij en je teamgenoten alle raadsels op te lossen om de grootste kernramp ooit te voorkomen. De escaperoom is geschikt voor maximum zes deelnemers vanaf 16 jaar. Ben je nog op zoek naar een leuke activiteit voor de kinderen? Bij Lockdown 65 kan je ook deelnemen aan Jungle Safari, een escaperoom waar kinderen van zes tot veertien jaar op zoek gaan naar de sleutel van het magische paradijs.

Waar? Marktstraat 65, 9990 Maldegem

Wanneer? Back to Chernobyl kan je dagelijks reserveren van 15 tot 16 uur, 17 tot 18 uur of 19 tot 20 uur. Voor de KidsEscape kies je voor een tijdslot van 14.30 tot 15.30, van 16.30 tot 17.30 of van 18.30 tot 19.30 uur.

Prijs? 100 euro per kamer

Aalst: Puzzle Escape Rooms

Volledig scherm Escaperoom. © Puzzle Escape Rooms

Bij Puzzle escape rooms is het de bedoeling dat je ontsnapt uit een kamer vol mysterieuze raadsels en cryptische geheimen. Elke escape room heeft zijn eigen verhaal en is realistisch ingericht. Alleen door in team te werken en goed out-of-the-box te denken zal je kunnen ontsnappen. Het belooft een spannende race tegen de tijd te worden!

Waar? Grote Markt 19 in Aalst

Wanneer? Op reservatie op weekdagen van 13 tot 23 uur, op zaterdag van 9 tot 23 uur, op zondag van 9 tot 22 uur

Prijs? 26 euro per persoon (6 tot 8 spelers), 27 euro per persoon (5 spelers), 30 euro per persoon (4 spelers)

Dendermonde: Hintlabyrinth

Volledig scherm Hintlabyrinth escape room Dendermonde © Hintlabyrinth

Bij Hintlabyrinth kan je kiezen tussen uiteenlopende kamers voor volwassenen én voor kinderen. “Wij hebben kamers die aanpasbaar zijn naar onze Junior (13-16j) en de superjunior versie ( 10-12j). Hierdoor zijn wij de ideale escape room voor families of voor kinderfeestjes”, vertelt Steve van Hintlabyrinth. “In het totaal beschikken we over vijf escaperooms, één VR-game en twee mobiele games.” Bij de escaperooms kan je kiezen tussen The secret agent, The mad scientist, The chocolate factory, De legende van Ros Beiaard en Game of Stones. De VR-game heet Casa de Dinero, geïnspireerd op La Casa de Papel.

De mobiele games kan je op verplaatsing spelen. De spelletjes komen dan naar jou thuis of naar je bedrijf. Hier zijn de thema’s Magic School en De Bom. Ten slotte kan je ook een outdoor escaperoom in Dendermonde doen waarbij je al puzzelend de stad verkent. Studenten tot en met 21 jaar krijgen 10% korting op hun spel.

Waar? Sint-Gillislaan 6 in Dendermonde

Wanneer? Op reservatie op woensdag van 15 tot 20 uur, donderdag van 16.30 tot 20 uur, vrijdag van 15 tot 21.30 uur, zaterdag van 11 tot 21.30 uur, zondag van 11 tot 20 uur, op maandag en dinsdag op aanvraag vanaf 8 personen

Prijs? Tussen 18 en 20 euro per persoon (8 tot 14 spelers), tussen 19 en 21 euro per persoon (5 tot 7 spelers), tussen 20.50 en 23 euro per persoon (4 spelers), tussen 22.50 en 25 euro per persoon (3 spelers), tussen 27 en 30 euro per persoon (2 spelers)

West-Vlaanderen

Oostkamp: 2-Escape

Volledig scherm Escaperoom Hotel California. © 2-Escape

Het thema in Oostkamp is ‘Hotel California’, naar het gelijknamige nummer van The Eagles. Hotelgasten gaan op zoek om de mysterieuze gebeurtenissen in het hotel te ontrafelen. Velen checkten in, maar niet meer uit... Dit spel heeft een slaagpercentage van 35 procent. De minimumleeftijd is 16 jaar of 12 jaar onder begeleiding van een volwassene.

Waar? Kapellestraat 114, Oostkamp

Wanneer? Elke dag van 10.30 tot 19.30 uur

Prijs? 90 euro voor twee of drie personen, 110 euro voor vier personen en 125 euro voor vijf personen

Hooglede: Onder Vuur

Volledig scherm Ilse Bohé uit Hooglede (27), Marieke Maertens uit Staden (27) en Matthijs Laverge uit Roeselare (27) bij een van de twee escapetrucks van 'Onder Vuur' © RV

Fan van de fictiereeks Onder Vuur? Dan kan je straks in Hooglede in de huid kruipen van brandweerkapitein Orlando Foncke, want twee mobiele escaperooms die helemaal in het teken staan van de serie komen naar het Quirinusplein. Initiatiefnemers zijn Ilse Bohé uit Hooglede (27), Marieke Maertens uit Staden (27) en Matthijs Laverge uit Roeselare (27). Beide spellen duren 25 tot 45 minuten en kunnen door twee tot vier spelers gespeeld worden. Deelnemers ouder dan 14 jaar kunnen zelfstandig spelen, wie jonger is, is ook welkom mits hulp van ouderen.

Waar? Kerkstraat, Hooglede.

Wanneer? Van 20 januari tot 20 februari

Prijs? Voor een escaperoom betaal je 60 euro en voor beiden 100 euro

Vlaams-Brabant

Molenstede: Baron Beeckman

Volledig scherm De butler en het dienstmeisje ontvangen je in het kasteel van baron Beeckman © Baron Beeckman

Luk Matthijs en Caroline Daems zijn al 30 jaar bezig met Murder Inc., een eventbureau dat moorddiners houdt in de vorm van interactief theater. Hun escaperoom, Baron Beeckman in Molenstede, opende de eerste kamer in 2020. Intussen is ook de tweede kamer open. “Beide kamers werden volledig uitgedacht, ontworpen en gemaakt door onszelf, de butler en het dienstmeisje van baron Beeckman”, aldus Caroline. “We willen afstappen van het klassieke stramien van een escaperoom en de gasten onderdompelen in een verhaal.” En die aanpak blijkt aan te slaan. ‘Het Genootschap’ staat ondertussen al meer dan twee jaar in de top 10 van de Benelux op escapetalk.nl. Benieuwd of de tweede kamer ‘Het Testament’ hetzelfde kan doen.

Waar? Klappijstraat 12, Molenstede

Wanneer? Elke dag van 10 tot 0 uur

Prijs? Vanaf 22 euro per persoon

Tervuren: HintSeekers

Volledig scherm HintSeekers organiseert de eerste escape-ervaring in een Belgisch museum © HintSeekers

Het klinkt wat vreemd, maar zelfs in het AfricaMuseum in Tervuren hebben ze een escape game. De AfricaMuseumQuest is de eerste in zijn soort. “Het idee kwam overgewaaid uit het Kunsthistorisch Museum in Wenen”, stelt Kristof van organisator HintSeekers. Tijdens je museumbezoek moet je raadsels oplossen om twee personages in het spel terug naar het heden te brengen via een teletijdmachine. “Het grote voordeel is dat de deelnemers nadien het schitterende museum nog verder kunnen bezoeken”, zegt Kristof. De zoektocht zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen, maar er is geen tijdslimiet. Het spel staat dus volledig los van het museum. Dat betekent wel dat je je toegangsticket apart betaalt. De spelers krijgen dan korting in het museum.

Waar? Leuvensesteenweg 13, Tervuren

Wanneer? Van maandag tot vrijdag van 10 tot 17 uur. Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur

Prijs? Vanaf 13 euro per persoon (excl. museumticket voor 8 euro)

Limburg

Beringen: Gotcha (voor kinderen)

Volledig scherm Gotcha Escape Room in Beringen. © Gotcha

Deze escaperoom is bedoeld voor kinderen van zes tot veertien jaar. Terwijl jij en je vrienden spelen kunnen de ouders meevolgen met een camerasysteem. De kamer is volledig in het thema van superhelden. De superhelden zijn op missie maar ondertussen hebben de schurken een bom geplaatst in het hoofdkwartier van de helden. Agent Samuel T. heeft al geprobeerd de bom te ontmantelen maar is daar niet in geslaagd. Hij heeft wel veel tips achtergelaten. Kunnen jullie de bom ontmantelen voor ze ontploft?

Waar? Lutgartsite (Stadswal 14) in Beringen

Wanneer? Op reservatie

Prijs? 110 euro per kamer

