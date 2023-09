Kortfilmfestival ‘CUT TO: GENT’ start donderdag in Sphinx cinema: “Ook voor kinderen is er heel wat te ontdekken”

Legionella-zaak opnieuw uitgesteld, intussen wel regeling getroffen met alle slachtof­fers: “Ook met de families van de overlede­nen”

De rechtszaak tegen het bedrijf Stora Enso, in de nasleep van de legionellacrisis waarbij in mei 2019 twee mensen stierven, is opnieuw uitgesteld. Dinsdag werd gecommuniceerd dat alle slachtoffers een regeling hadden getroffen met het bedrijf, maar dat was niet ter ore gekomen van De Vlaamse Gemeenschap, een burgerlijke partij.