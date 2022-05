Korte maar hevige brand legt tuinhuis in Oostakker in de as

GENT/MELLE Gastgezin­nen voor kinderen met autisme gezocht: “Even op adem komen kan voor iedereen deugd doen”

Pleegzorg Oost-Vlaanderen en vzw Tanderuis zijn op zoek naar ‘gASStgezinnen’. Dat zijn pleeggezinnen die hun deuren in de vakantie even openzetten voor kinderen of volwassenen met autismespectrumstoornis. In Gent zijn er al twee gezinnen die dat doen, maar Pleegzorg wil dat aantal graag optrekken.

27 april