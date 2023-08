Koppel geeft zich aan na duw waardoor Geoffrey (36) in coma belandde: “Hebben ze de ernst van de feiten wel goed ingeschat?”

Schot in de zaak

Het koppel gaf zich dinsdag uiteindelijk zelf aan in het politiecommissariaat in Ekkergem, in Gent. Daar werden ze meteen van hun vrijheid beroofd. De politie wenst geen verdere commentaar te geven. “We zijn opgelucht dat alle oproepen in de media hun vruchten hebben afgeworpen”, reageert mama Debby Beyrens. “Ergens was het wel te verwachten. Zo veel mensen hebben die beelden ondertussen gezien. De druk om zich aan te geven, werd alleen maar groter.”

Ook de vriendin en de papa van Geoffrey zijn ondertussen op de hoogte. De familie zal de jonge Antwerpenaar nu ook inlichten. “We zullen het hem voorzichtig proberen uitleggen”, gaat Debby verder. “Momenteel kan hij zich niet herinneren wat er allemaal is gebeurd en dringt het hele gebeuren nog niet echt door. Hij is nog maar enkele dagen opnieuw bij bewustzijn. We blijven het verhaal herhalen, want op termijn moet hij het wel beseffen natuurlijk. Hij heeft nog een lange weg te gaan en het is nog niet duidelijk of hij blijvende schade zal overhouden aan wat er is gebeurd. We bekijken het dag per dag en hopen op het beste. Ons leven is overhoopgehaald. We willen geen wraak, maar wat er is gebeurd, kan niet door de beugel. Het is nu aan het gerecht om gepast te reageren.”