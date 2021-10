Koppel denkt kat te horen, maar staat plots oog in oog met inbreker: “DNA op achtergelaten pet deed verdachte de das om”

De inbraak dateert intussen al van zo’n twee jaar geleden, maar kwam pas recentelijk voor de rechter. Tijdens de bewuste nacht werd het koppel gewekt door kabaal in de woonkamer. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat het de kat was die voor herrie zorgde, maar toen het lawaai luider werd, besloot de man des huizes toch een kijkje te gaan nemen.

DNA op pet

Het bleek niet de kat, maar wel een onvoorzichtige inbreker die tumult maakte. Bij de confrontatie met de bewoner zette hij het op een lopen. Hij slaagde er in een smartphone, PlayStation 2, schoenen en een handtas mee te graaien. Samen met een vriend gebruikte hij niet veel later de gestolen bankkaart om kleine aankopen te doen, niet wetende dat een bewakingscamera hen gretig in beeld nam. Bij zijn vlucht was de beklaagde zijn pet verloren, waarna het voor de politie een koud kunstje was om hem in te rekenen. Tot op vandaag ontkent hij echter zijn betrokkenheid bij de inbraak.