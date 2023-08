Koppel dat gezocht werd na geweld op Gentse Feesten weer op vrije voeten

Harry Pot­ter-ac­teur te gast op Gentse fantasy­beurs

Mark Williams, vooral bekend als vader Wemel in de ‘Harry Potter’-reeks, komt naar de herfst-editie van FACTS, meldt de organisatie op haar sociale media. Williams is niet voor het eerst in Gent, eerder kwam hij ook al langs bij de opening van de intussen ter ziele gegane The Wizarding Store.