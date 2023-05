Kop-staartaanrijding op Waalbrug in Gent, één bestuurder lichtgewond

Inbrekers slaan tweemaal toe in dezelfde wagen in Brugse Poort: “Zelfs de jetons voor de carwash hebben ze meegenomen”

In de Resedastraat in de Brugse Poort hebben dieven in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een wagen. Ze gingen aan de haal met papieren, enkele spullen en zelfs jetons van de carwash. Eigenares Marie hoopt op getuigen. “Want het is al de tweede keer op evenveel maanden tijd dat ik prijs heb...”