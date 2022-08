Koopvaardijlaan aan Oude Dokken dicht tot en met 2024: “Moeten veilig werken aan nieuwe brug”

“Om die werken veilig uit te voeren, sluiten we de Koopvaardijlaan ter hoogte van de nieuwe brug in beide richtingen af voor alle verkeer", laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. “Dat blijft zo tot het einde van de werken in 2024.” Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via de Bataviabrug en Dok-Noord of via de Afrikalaan. Ook automobilisten rijden om via de Afrikalaan.