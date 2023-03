Kooptip! Totale uitverkoop bij kleermaker Chris (63) op Brabantdam: “Strikjes voor 1 euro”

Een das voor 5 euro, een strikje voor 1 euro of gilet voor 20 euro: kleermaker Chris Everaert is al sinds eind oktober met pensioen, maar zwaait de deuren van zijn klerenwinkel dit weekend nog een laatste keer open. Meer dan veertig jaar maakte hij kostuums op maat. Nu is het er totale uitverkoop.

“Alle kostuums zijn de deur uit", zegt Chris, “maar wie bijvoorbeeld op zoek is naar een hoed kan hier zijn slag zijn. Alles mag voor een spotprijs weg.” Ter vergelijking: een das kostte makkelijk 50 euro, een strik 25 euro. “Alles is te koop: tot mijn rekenmachine, mijn telefoon of mijn luchters. Enkel mezelf kan je niet kopen", lacht Everaert.

Volledig scherm Ook de naaimachine van Chris is te koop. © Jill Dhondt

Lange geschiedenis

De klerenwinkel werd in 1954 opgericht door Hector Haessaerts. In 1979 kwam Chris hier werken toen hij amper 20 jaar was, in 1990 nam hij de zaak over. “Sommige naaimachines in het atelier achteraan zijn even oud als de winkel”, glundert Chris. De klerenmaker zoekt nu een nieuwe huurder voor de zaak.

“Ik hoop dit weekend op nog een laatste goede verkoop”, besluit hij. “Zondag is het koopzondag in de stad. Die kans wou ik niet laten liggen. Mijn naaimachine, strijktafel, stoompop of zelfs mijn winkelrekken. Kom gerust kijken wat je kan gebruiken."

Azaert, Brabantdam 154, 9000 Gent. Open op zaterdag 4 maart van 14 uur tot 18 uur en zondag 5 maart van 14 uur tot 18 uur. Daarna voorgoed gesloten.

