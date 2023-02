Koningin Mathilde bij de les op Sint-Lievenscollege, waar leerlingen zélf conflicten oplossen

GentHet is de week tegen pesten en dat is ook de koninklijke familie niet ontgaan. Koningin Mathilde was daarom dinsdagochtend te gast op het Sint-Lievenscollege, waar de leerlingen haar zelf lieten ervaren hoe het is om een tikkeltje anders te zijn. Ze volgde ook een ‘Conflix’-gesprek: dan proberen leerlingen zelf pesterijen te ontmijnen.

Alice Deley en Juliette Wellekens bekijken nog even hun uitleg over hoogsensitiviteit voor de koningin er passeert.

Met een streepje muziek van het eigen koor en een erehaag om ‘u’ tegen te zeggen verwelkomden de leerlingen van het Sint-Lievenscollege niemand minder dan Koningin Mathilde, in het gezelschap van onder meer burgemeester Mathias De Clercq en provinciegouverneur Carina Van Cauter. In het kader van de week tegen pesten kwam zij luisteren op de kleine beurs die de leerlingen op poten hebben gezet. Daar simuleren de deelnemers van Amique, een kleine organisatie binnen de school, hoe het is om met een leerstoornis om te gaan. Want daar is nog steeds erg weinig begrip voor.

Koningin Mathilde op bezoek in het Sint-Lievenscollege in Gent, geflankeerd door burgemeester Mathias De Clercq en provinciegouverneur Carina Van Cauter.

Anders

Zo hebben Franaz Wahedi (17) en Nuno Deneef (16) de Dyslexia Simulator op tafel staan. De letters dansen, veranderen van plaats en de tekst wordt plots érg moeilijk om te lezen. “Leesproblemen zijn moeilijk uit te leggen aan wie er niet mee moet omgaan, dan is dit een handige tool”, zegt Franaz. Zelf kwam ze bij Amique terecht omdat ze, als moslima, ook een ander perspectief heeft dan veel van haar medeleerlingen. Het gaat vandaag namelijk even over leerstoornissen, maar elke vorm van anders zijn kan tot pesten leiden.

Aan de stand van Juliette Wellekens (15) en Alice Deley (15) wordt er nog even nerveus naar de voorbereiding gekeken voor de koningin er passeert. Maar het gaat goed: Mathilde luistert met veel aandacht naar de uitleg over hoogsensitiviteit. Wie HSP heeft, krijgt prikkels veel heftiger binnen dan een persoon zonder HSP. Het filmpje dat ze Mathilde laten zien, toont hoe dat aanvoelt.

Conflict voor beginners

Maar dat is niet het enige waar aandacht aan besteed wordt. Want cyberpesten staat natuurlijk ook hoog op de agenda. Daarom komt er ook koninklijk bezoek bij de ‘Conflixers’: de leerlingen die zelf in gesprek gaan als er op school gepest wordt. Daar krijgen ze specifieke gespreksvaardigheden voor aangeleerd - iets dat later sowieso ook nog van pas zal komen.

Koningin Mathilde op bezoek in het Sint-Lievenscollege in Gent, ontvangen met een heuse erehaag.

Bij zo’n gesprek gaan vooraf aangestelde leerlingen van het ‘Enable’-groepje met hun leeftijdsgenoten én de ‘daders’ op zoek naar een oplossing. Ze leggen een casestudy voor aan de koningin. Stel dat er een foto van een leerling verschijnt op sociale media en die gaat rond met een venijnig bijschrift? Dan kunnen de leerlingen zelf dat conflict ontmijnen, alles is vertrouwelijk. “Behalve als het probleem zodanig groot is dat we dit zelf niet aankunnen, of er bijvoorbeeld een strafbaar feit is, dan brengen we een leerkracht of begeleider op de hoogte”, klinkt het.

