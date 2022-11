Komt het ‘Huis van de Cinema’ in het S.M.A.K.? “Studio Skoop was een optie, maar de vraagprijs lag te hoog”

Zeneb Bensafia (Groen) en Jef van Pee (CD&V) vroegen een stand van zaken over het ‘Huis van de Cinema’. “Het is en blijft een ambitie in de beleidsnota cultuur om in filmstad Gent een ‘Huis van de Cinema’ te krijgen”, zegt Souguir. “Meer bepaald één van de acht ambities waarbij we verder kijken dan één legislatuur. Ambities waarvoor we de fundamenten leggen om ook in de volgende legislaturen op verder te bouwen.” Vrij vertaald: dat Huis van de Cinema zal er de eerste jaren niet zijn.