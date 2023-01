Komt er een ‘pastorie-ruil’ in Drongen om project Kurt Defrancq te doen slagen? Herbestemming kerk Baarle loopt niet van leien dakje

GentDe goodwill is er bij de 3 partijen, maar de herbestemming van de Sint-Martinuskerk van Baarle-Drongen is nog steeds niet in kannen en kruiken. De stichting Kurt Defrancq heeft een project waar iedereen zich kan in vinden, maar heeft meer ruimte nodig dan de kerk alleen. De stad en de Kerkfabriek bekijken nu een huizenruil: De pastorie van Drongen tegen die van Baarle.

De Stichting Kurt Defrancq was de enige die met een concreet voorstel kwam voor de herbestemming van de kerk van Baarle-Drongen. Daar zou een zorghuis voor kunstenaars op leeftijd komen. De voormalige bibliotheek in de Kloosterstraat is mee opgenomen in het project, maar daarmee is er nog steeds niet genoeg ruimte. Eigenlijk willen de stad én de Stichting Kurt Defrancq de kerk met de ernaast gelegen pastorie met een uitbouw én een nieuwe polyvalente ruimte én de bib in één project steken. Dat zou de mogelijkheid bieden om meerdere gemeenschapsfuncties te clusteren rond de dorpskern van Baarle.

Pastorie

“Het zou een meerwaarde voor Baarle kunnen betekenen als een mogelijkheid wordt voorzien om alle huidige gebruikers van OC Baarle ook te verhuizen naar de dorpskern van Baarle”, antwoordt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) aan Jef Van Pee (CD&V). Maar simpel is dat niet, zo blijkt. “Er waren gesprekken met de Kerkfabriek Sint-Gerulfus over de aankoop van de pastorie Baarle. Er was veel bereidheid langs beide kanten, maar tot een akkoord kwam het niet.”

Toch is er ook goed nieuws. De Stad ziet ook opportuniteiten om eigenaar te worden van het perceel aanpalend aan de kerk, het terrein van de Chiro, dat momenteel ook eigendom is van de Kerkfabriek. Zo komt er één grotere cluster van aanpalende percelen met gemeenschapsfuncties. De Kerkfabriek blijkt op haar beurt ook geïnteresseerd te zijn in de pastorie in de Oude-Abdijstraat te Drongen, waar de huidige pastoor woont. Om die reden zal er met de Kerkfabriek onderhandeld worden over een ruil zonder opleg tussen de pastorie Baarle en het perceel van de Chiro enerzijds, en de pastorie Drongen met voor- en deel achtertuin - zonder de buitenklas die daar gevestigd is - anderzijds. Het blijft voorlopig afwachten wat het resultaat daarvan zal zijn.

