Komt er een Gentse ziekenhuisfusie? “Gesprekken over verregaande samenwerking gestart”

3.000 bedden

De raden van bestuur van de vier ziekenhuizen gaven het mandaat aan de directies om een verregaande samenwerking te bekijken. Ze zullen onderzoeken in welke domeinen ze nog verder kunnen samenwerken en waar efficiëntiewinst te boeken is door in te zetten op kwaliteit en schaalvergroting. Daarbij overwegen ze of een ‘eenheid van vermogen’ tussen de verschillende ziekenhuizen wenselijk is. Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot een fusie of tot een ziekenhuisgroepering als tussenstap. Hier wordt gesproken over in totaal meer dan 3.000 bedden en meer dan 10.000 artsen en medewerkers, verspreid over 4 campussen in Gent en Oudenaarde.