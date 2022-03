“Kom zaterdag allemaal naar de Stadshal.” Gent vormt mensenketting voor Oekraïne

Ook de Stad Gent vraagt haar inwoners, en in het bijzonder de Oekraïense én Russische gemeenschap, om tegen 12 uur naar de stadshal af te zakken om samen met de armen in elkaar gehaakt een minuut stilte te houden. Nadien zal de beiaard van het Belfort het Europese volkslied spelen. “Als Europeanen zijn we verenigd in onze sterke afkeur van dit onzinnige oorlogsgeweld waar gewone burgers de eerste slachtoffers van zijn”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Laten we zaterdag tonen dat Gent een open en solidaire stad is en we één zijn in onze verscheidenheid. Samen met honderdduizenden Europeanen kunnen we een sterk signaal uitsturen van eenheid en verbondenheid.