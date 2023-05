Kom op 3 juni met je windhond naar het stadhuis van Gent en verras een bruidegom

Update Fietser (74) overlijdt na aanrijding met caravan op kruispunt in Gent

In de Burggravenlaan in Gent is dinsdagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een fietser kwam ter hoogte van het kruispunt met de Bommelstraat in aanrijding met een bestelwagen die een caravan voorttrok. De fietser, een 74-jarige man, overleefde de klap niet. De bestuurster legde een negatieve ademtest af. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige hield ze zich aan de opgelegde snelheid.