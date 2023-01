Kogel is door de kerk: Gentse concertorganisator Greenhouse Talent neemt Gent Jazz over

Gent Kogel is door de kerk: concertor­ga­ni­sa­tor Greenhouse neemt Gent Jazz over

Dat er een doorstart zou komen voor het populaire festival Gent Jazz, was al bij het begin van het faillissement vrij zeker. Het was alleen wachten op een organisator die het risico wil nemen. De geruchten gingen al, maar nu staat het ook vast: concertorganisator en boekingskantoor Greenhouse Talent neemt de organisatie van het festival Gent Jazz over. Zij maken zich sterk dat ze het festival een bloeiende toekomst te geven en Gent verder op de internationale kaart te zetten als muziekstad.

