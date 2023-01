Kogel is door de kerk: concertorganisator Greenhouse neemt Gent Jazz over

GentDat er een doorstart zou komen voor het populaire festival Gent Jazz, was al bij het begin van het faillissement vrij zeker. Het was alleen wachten op een organisator die het risico wil nemen. De geruchten gingen al, maar nu staat het ook vast: concertorganisator en boekingskantoor Greenhouse Talent neemt de organisatie van het festival Gent Jazz over. Zij maken zich sterk dat ze het festival een bloeiende toekomst te geven en Gent verder op de internationale kaart te zetten als muziekstad.

Het was een verrassing, en eigenlijk ook niet, dat Gent Jazz begin december de boeken neerlegde. De schuldenput was onoverzichtelijk diep geworden, de nieuwe raad van Bestuur van het festival zag geen andere optie dan een faillissement. Toch hoopte de stad stiekem dat Gent Jazz een doorstart zou krijgen. Zo’n uniek festival, zo’n naam, zo’n palmares, dat mocht niet verloren gaan.

Voorstel

En die nieuwe organisator heeft zich nu aangediend. “De gesprekken met Stad Gent en de betrokken stakeholders worden opgestart in de komende dagen. Van zodra deze rond zijn, volgt meer communicatie”, laat Greenhouse Talent weten. De concertorganisator met zetel in de Langeviolettestraat in Gent heeft al 17 jaar ervaring in het organiseren van concerten en comedyshows in binnen- en buitenland, in kleine én grote zalen, en op bijzondere locaties zoals het Sint-Pietersplein.

Volledig scherm Wijlen Prince op het Sint-Pietersplein in 2011, een organisatie van Greenhouse Talent © BELGA

De overname van het handelsfonds ‘van VZW Jazz en Muziek’, de voormalige organisator van Gent Jazz, werd gisterenavond afgerond. Het gaat om de overname van de activa uit het faillissement die het voor Greenhouse Talent moet mogelijk maken het jazzfestival een nieuwe toekomst te geven. “Greenhouse Talent werd gekozen als geschikte partner op basis van een grondig uitgewerkt kwalitatief aanbod, haar ijzersterke reputatie, maar in het bijzonder haar verbintenis om alle werknemers aan boord te houden en de correcte overnameprijs”, zegt curator Matthias Gesquière. “Ook haar engagement om het festival te organiseren in nauw overleg met de Stad Gent, de Bijloke en de betrokken culturele partners, en het voortbestaan van de creatiewedstrijd Jong Jazztalent te garanderen, gaven mee de doorslag.” Greenhouse Talent zou ook de personeelsleden van Gent Jazz, 4 mensen, overnemen. Zij bezitten uiteraard een gouden expertise.

Ervaring

Greenhouse Talent brengt het een team van professionele medewerkers mee, die alle aspecten van concertorganisatie beheersen. Zo organiseerden ze de openluchtconcerten van onder meer Prince en Leonard Cohen op het Sint-Pietersplein in Gent. Afgelopen zetten ze The Rolling Stones in het Koning Boudewijnstadion in Brussel en Rammstein - twee keer zelfs - in een uitverkocht Park De Nieuwe Koers in Oostende. “Wij kijken ernaar uit om samen met de Stad Gent en alle betrokken partijen de nieuwe toekomst voor Gent Jazz en bij uitbreiding de jazzscene in België te schrijven”, klinkt het. “Van zodra de gesprekken met Stad Gent en andere stakeholders rond zijn, zal Greenhouse Talent de programmatie, periode, ticketprijzen en alle andere praktische informatie delen. Dit gebeurt via de vertrouwde website: www.gentjazz.com, social media kanalen: Facebook, Instagram, Twitter en de nieuwsbrief van Gent Jazz.” Het is duidelijk de bedoeling dat deze zomer al een nieuwe Gent Jazz-editie doorgaat.

“Dit is een heel mooie evolutie”, glundert cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld). “Er is een getekend voorstel, ik kijk ernaar uit om in de komende dagen van gedachten te wisselen. Alle details maken voorwerp uit van de besprekingen.” Het is dus niet duidelijk of Gent Jazz opnieuw zal doorgaan op de Bijlokesite, maar dat zal vermoedelijk wel zo zijn. Ook is nog niet beslist of de stad het festival opnieuw zal subsidiëren. Er was nog tot en met 2025 260.000 euro subsidie per jaar voorzien voor Gent Jazz. Dat geld is voorlopig geblokkeerd. Hoeveel Greenhouse Talent heeft geboden voor de overname van Gent Jazz, is nog niet bekend.

