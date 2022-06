Koffiebranderij Vandekerckhove trekt na veertig jaar weg uit centrum, richting Wondelgem

GentDe koffie van Vandekerckhove werd meer dan veertig jaar in het centrum van Gent gebrand, maar zit nu aan de rand van de stad. In een gloednieuw, bijzonder gebouw dat Louis Vandekerckhove (vijfde generatie brander) deelt met schrijnwerker en jeugdvriend Willem Vermassen. Dit weekend houden ze een grote opening voor vrienden en sympathisanten.

De geliefde koffie van Vandekerckhove wordt al meer dan veertig jaar in het centrum van Gent gebrand, maar het merk bestaat al veel langer dan dat. In 1854 begon Leo Vandekerckhove de branderij in Avelgem, in 1978 verhuisden de ouders van Louis Vandekerckhove (42) naar de Brabantdam. “Ik ben erbij gekomen in 2002”, zegt Louis. “Ik brand hier al twintig jaar in de kelder. Gezellig, maar heel klein. De brandveiligheid was ook niet meer in orde.”

Daarom verhuisden Louis en zijn vrouw Anna Bargiel (46) de branderij naar de Tapuitstraat, tegen Wondelgem. Samen met Willem Vermassen (42), een jeugdvriend van Louis, bouwden ze daar een gloednieuw gebouw. “Alleen hadden we dit nooit kunnen realiseren”, glundert Louis. “Willem en ik kennen elkaar al van ons twaalf jaar. We zaten samen op school en speelden samen voetbal. Nu hebben we ook samen een grond gekocht en een gebouw gezet.”

Het ene deel van het gebouw doet dienst als koffiebranderij, het andere als atelier van Willem. “Ik heb tien jaar in de corporate wereld gewerkt”, zegt die. “Acht jaar geleden heb ik mijn maatpak ingeruild voor werkkleren. Mijn team en ik doen alles van houtwerk, maar onze focus ligt op het buitenwerk van poolhouses, tiny houses en terrassen.”

Volledig scherm Willem Vermassen met zijn zoon Mateo in het nieuwe schrijnwerkatelier. © Jill Dhondt

Feest

Voor wie zich al zorgen begon te maken: de koffiebar in de Brabantdam blijft bestaan. In de Tapuitstraat wordt de koffie gebrand en verpakt (net zoals de thee) en grote bestellingen afgehaald, de Brabantdam blijft bestaan als koffiebar en winkel. “Onze capaciteit is nu meer dan verdubbeld dankzij onze verhuis. In de kleine kelder konden we maar 10 kilo per keer branden, nu is dat 25 kilo.”

De bonen van Vandekerckhove worden als sinds januari op de nieuwe locatie gebrand, maar deze zondag is het grote opening. Iedereen is welkom (tot 18 uur) voor een hapje en een drankje. Er is ook een expo van artiesten zoals Wannes Cools en Lisa Vantorre, een springkasteel voor de kleintjes en een optreden van Toujours Banane, de band van Louis. “Twintig jaar geleden ben ik gitaar beginnen spelen tussen het branden door, vandaag doe ik dat nog altijd”, glundert hij. De koffie van Vandekerckhove bevat niet alleen boordevol smaak, maar ook een vleugje muziek dus.