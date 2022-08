Koen Crucke geeft concert vanop Gents Belfort: “Zingen op het hoogste plekje van Gent, da’s bijzonder”

GentHet Gentse Belfort had er zaterdagavond een extra klok bij: de stem van Koen Crucke. Samen met stadsbeiaardier Kenneth Theunissen zong de rasechte Strop er een uur lang Gentse en religieuze liedjes. Nieuw dit jaar was dat ook het Belfort de menigte toesprak.

“Dag beste luisteraars, wat u nu hoort is het Belfort dat tot u praat. Normaal gezien hoort u enkel mijn klokken, maar nu ook mijn stem.” Wie zaterdagavond door Gent slenterde, kijkt even verbaasd op. Om klokslag zeven uur klinkt vanop het Belfort een bijzonder concert.

In de nok van het historische gebouw zitten stadsbeiaardier Kenneth Theunissen, Luuk Humblet - ‘de stem van het Belfort’- en tenor Koen Crucke samengeperst in een hokje van nog geen tien vierkante meter. Op de begane grond, voor het NTGent, luisteren tientallen toehoorders vanop een tribune naar de hemelse klanken.

“Het is al van 2019 is het geleden dat ik nog eens mocht zingen op de tonen van de Gentse beiaard”, zegt Crucke. De Gentse acteur -annex operazanger- is inmiddels 70 jaar, maar zijn stem klinkt nog steeds als een klok. “Zingen op het hoogste plekje van Gent, mijn stad, is toch iets bijzonders.”

Volledig scherm Tenor Koen Crucke en stadsbeiaardier Kenneth Theunissen samen aan het werk. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De tribune op het Sint-Baafsplein was zaterdagavond goed gevuld. © Wannes Nimmegeers

De Torens van Mijn Gent

Bijna valt het concert in het water zaterdagavond. Onder de Stadshal vindt ‘Glimpse of India’ plaats. Een festival van de Indische gemeenschap in Gent met eetkraampjes, dansinitiaties en Indische muziek. De Stad Gent had het festival per ongeluk een vergunning gegeven om ook tijdens Cruckes optreden muziek te spelen.

“Gelukkig is de burgemeester gaan bemiddelen”, zegt Crucke. Tussen zeven en acht legt de organisatie de muziek even stil. Over de binnenstad klinkt de stem van Koen Crucke. Hij brengt onder meer de Gentse versie van Ave Maria, ‘t Vliegerke en De Torens van Mijn Gent.

Enkele enthousiaste fans zingen vanop het Sint-Baafsplein mee. Jongeren zetten zelfs wat danspasjes in. “Een unieke ervaring”, glundert Crucke. “Het is eens wat anders dan Samson-liedjes. En dat maakt mijn stiel net zo fijn. De ene dag hang ik de lolbroek uit op het podium, de andere dag mag ik opera zingen.”

Koen & Friends

Nieuw dit jaar is Luuk Humblet - ‘de stem van het Belfort’. Hij praat de muziekstukken aan elkaar en geeft weetjes over het Belfort mee, in de drie talen -Nederlands, Frans en Engels. Vanop de begane grond zijn Kenneth Theunissen en Koen Crucke te zien vanop een klein schermpje. Boven in het Belfort hangt een webcam.

“Volgend jaar hoop ik op een groot scherm”, glundert Theunissen. “Ik ben dan tien jaar aan de slag als stadsbeiaardier en wil het nog grootser aanpakken. We denken aan een editie Koen & Friends. Koen mag dan negen bevriende zangers uitnodigen die elk een muziekstuk brengen.”

Als het van het publiek afhangt, komt er sowieso een derde editie. Net als in 2019 wordt het concert gesmaakt. Na het optreden zwaait het trio vanop het balkon de menigte toe. Aan de zijde van Crucke is ook Jan Gheysens -al jaren Koens partner- te zien. Tot hoog in de toren is het applaus te horen.

Video: Koen Crucke zingt het Gentse ‘Ave Maria’

