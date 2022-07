Knalgele verstevigingen gezet rond Groot Vleeshuis om neerstorten dakkappellen te vermijden

Gent Deelsys­teem voor kajaks opgezet in Gent: buurtbewo­ners mogen gratis testrit maken

Na auto’s, kan je nu ook kajaks delen in Gent. Of toch over enkele weken. De bewoners van Gentbrugge en Macharius-Heirnis, voor wie de kajaks bestemd zijn, konden dit weekend al een testrit maken. Over enkele weken gaat het reservatiesysteem van start, dan kunnen ze de kajaks gebruiken wanneer ze maar willen.

2 juli