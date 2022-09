Kleine straatjes rond Muinkpark opnieuw decor voor “mooiste rommelmarkt van Gent”

Of het dé gezelligste rommelmarkt is van Gent weten we niet, maar de Muinkparkfeesten komen toch dicht in de buurt. Zo’n driehonderd standhouders prijzen zaterdag hun waren aan rond het parkje op een boogscheut van het Zuidpark. Vanaf 9.00 uur ‘s morgens is iedereen welkom om een koopje te slaan.

“Er is muziek, er komen foodtrucks en er is een bar", weet voorzitter Eric De Wilde. “We zijn tevreden dat we er na twee afgelaste edities -corona weet je wel- opnieuw kunnen invliegen. De hele buurt heeft hier enorm naar uitgekeken. Ook ons ZOOmerhuis, het buurthuisje in het Muinkpark, zet die dag de deuren open.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het buurtcomité van het Muinkpark maakt zich op voor het feest zaterdag. © Cedric Matthys

The Rolls

Gekoppeld aan de rommelmarkt vindt het buurtfeest plaats. Daar treden in de namiddag het orkest Vooruit met de Kuit, volkszanger Wim Claeys en The Rolls op waarna de Gentse singer-songwriter Bruno Deneckere -samen met Nils de Caster, Yves Meerschaert en Derek- het feest afsluiten.

“Het wordt misschien wel de laatste keer dat we ons buurtfeest hier in het Muinkpark mogen organiseren”, zegt De Wilde. “Ons parkje, het laatste overblijfsel van de Gentse dierentuin, is beschermd erfgoed. Het wordt steeds moeilijker om toestemming te krijgen van de Stad Gent.” Kortom, reden te meer om eens af te zakken.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.