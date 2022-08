Klein, maar fijn: Stad Gent plaatst fietsenstallingen speciaal voor kinderen

Gent Meer dan twee jaar na ontdekking van grootscha­lig drugslab in Brugse Poort is onderzoek pas afgerond, na hulp uit Nederland

De Gentse politie rolde twee jaar geleden een drugslab in de Brugse Poort op, na aanhoudende klachten van geurhinder. Er werd toen gesproken van een ‘groot lab’, maar de verdachten konden lange tijd onder de radar blijven. Pas met de hulp van de Nederlandse politie kwam het onderzoek in een stroomversnelling. Zes verdachten zullen zich binnenkort moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank.

13:45