Klein jaar verder, maar oude waterloop in Wondelgem nog steeds niet gereinigd: “We respecteren de rechtsgang”

GentIn Wondelgem zijn de baggerwerken aan de Lieve nog steeds niet uitgevoerd. De waterloop, die er langsheen een zestigtal tuinen stroomt, moet dringend gereinigd. Maar daarvoor wil de Stad Gent over een strook van zo'n 600 meter alle tuinhuizen en struiken verwijderen. In oktober wordt de kwestie in de rechtbank beslecht.

De saga is begin dit jaar van start gegaan. De stad wil de Lieve in Wondelgem ruimen, en wil dat doen van op de oevers. Daar zijn de omwonenden het echter niet mee eens. In zo'n zestig tuinen, tussen de Evergemsesteenweg en de Liefkensstraat, zou daarvoor 5 meter van de achtertuin gebruikt moeten worden. Gevolg: langsheen een strook van 600 meter moeten de struiken en tuinhuizen verdwijnen.

Wettelijk gezien mag de overheid die vijf meter naast de waterloop vrij gebruiken. Maar sinds begin dit jaar liggen de buren en de Stad Gent in proces. Gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V) vroeg schepen Filip Watteeuw (Groen) om een stand van zaken. “Sinds begin augustus, bij aflopen van het paai- en broedseizoen, mochten we de werken starten. Maar we hebben ervoor gekozen om de rechtsgang te respecteren”, aldus Watteeuw.

“Wij stellen voor om de werken uit te voeren van op het water”, legt buurtbewoner André Annicq uit. “Die manier van werken is duurder. Ze kost 65.000 euro, wat zo'n 11.000 euro meer is dan wat de overheid voorstelt. Maar wij willen die meerkosten als buren gerust op ons nemen. Zo blijft het groen behouden.”

Eind september komt een expert langs. In oktober wordt de kwestie dan ten gronde beslecht in de rechtbank. Schepen Watteeuw geeft in zijn antwoord nog mee dat hij hoopt op een snelle oplossing. “De werken zijn dringend nodig. De Lieve moet voldoende water kunnen afvoeren.”

