Kleermaker Chris sluit de deuren van 70-jaar oude kostuumwinkel: “Sommige klanten zijn vrienden geworden”

“Heeft u een afspraak?”, vraagt Chris – strak in het pak – aan een klant die de winkel binnenwandelt terwijl hij een andere man opmeet. “Nee? Geen probleem hoor, dat is zeker niet verplicht, maar het is nogal druk sinds het geweten is dat de winkel sluit waardoor het beter is om een afspraak te maken.” De man maakt een afspraak voor volgende week en houdt de deur open voor een volgende klant die de winkel binnenstapt.

Chris heeft niet gelogen: het is goed druk, maar dat is het altijd al geweest. Azaert is al 70 jaar een gekend adres in Gent voor mannen die een kostuum op maat willen kopen of huren. De winkel werd in 1954 opgericht door Hector Haessaerts, in 1979 kwam Chris hier werken toen hij amper 20 jaar was, in 1990 nam hij de zaak over. “Sommige naaimachines in het atelier achteraan zijn even oud als de winkel”, glundert hij. “Ik denk dat ik de enige ben in ’t stad die nog kostuums op maat maakt.”