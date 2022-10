Klantendienst Engie staakt wegens dreigende ontslagronde, maar energieleverancier kaatst terug: “Bij bewuste werknemers hebben we frauduleuze praktijken vastgesteld”

GENTTientallen Gentse Engie-werknemers hebben maandag het werk neergelegd. Ze staken tegen ontslagen die in de lucht hangen en de hoge werkdruk bij de klantendiensten. Ook in de andere Belgische vestigingen van het energiebedrijf werd gestaakt. Volgens Engie gaat het om werknemers die vaste energiecontracten opstelden toen dat niet meer mocht.

In de schaduw van het Sint-Pietersstation in Gent heeft maandag een staking plaastgevonden aan het MG Business Center Ghent. Werknemers van Engie hadden daar om 11 uur het werk neergelegd. Aanleiding van de staking is een reeks ontslagen die in de lucht hangt. Een tiental personen riskeert hun job te verliezen, nog eens 35 dossiers worden onder de loep genomen. Die ontslagen zouden niet alleen in Gent vallen: ook aan de andere vestigingen van de klanten- en salesdiensten wordt gestaakt.

Fraudeuze contracten?

Bij de vakbond spreken ze over fouten door de hoge werkdruk. Engie spreekt op zijn beurt over frauduleuze toestanden. “We hebben vastgesteld dat enkele werknemers vaste energiecontracten opstelden terwijl dat eigenlijk niet meer kon", reageert Nele Scheerlinck van Engie. “Er zijn in totaal 17 dossiers die kunnen leiden tot een ontslag.” Volgens de RTBF, de Franstalige publieke omroep, maakten de betrokken personeelsleden de vaste contracten voor elkaar op. Engie spreekt zich daar voorlopig niet over uit.

Te hoge werkdruk

“We erkennen dat er fouten zijn gemaakt door het personeel, maar dat is een gevolg van de toenemende werkdruk en de jarenlange besparingen bij de klantendienst", zegt Steven Lambert van het ACV. “Voor de energiecrisis is het personeel op de klantendienst gehalveerd, van 1.600 naar 800 mensen. Dat heeft een rechtstreeks effect op de werkdruk en daarbij komen nu ook de vele vragen van klanten over de productie van energie.”

Engie brengt sinds 2016 al zijn sales- en klantendiensten voor Oost-Vlaanderen onder in het gebouw, goed voor een volledig verdieping. Zo’n 150 Engie-werknemers werken er. Ook in de vestigingen in Brussel, Antwerpen en Namen werd maandag gestaakt. “Wie is er in dit verhaal zonder fout? De situatie op de energiemarkt vraagt ook investeringen in de klantendienst: zij zijn het uithangbord en het eerste aanspreekpunt van de klanten. Ook de mensen van de productie verklaren zich solidair met hun collega’s en vragen om dialoog. Als dat niet volgt, sluiten wij stakingspiketten aan de kerncentrales niet uit.”

