Kizzy (37) en mama Inge (54) vonden elkaar na 14 jaar terug door een briefje in een schoolbank: “We zaten elkaar de hele tijd te bekijken, vergeleken onze handen en de manier waarop we bewegen”

Gent Britse cultcome­dien Kim Noble trapt theatersei­zoen af voor kunstencen­trum CAMPO

Het nieuwe theaterseizoen van het Gents kunstencentrum CAMPO staat voor de deur, en het is de excentrieke Britse kunstenaar Kim Noble die aanbelt, met een dode eekhoorn op zijn hoofd. In zijn absurd-humoristische show ‘Lullaby for Scavengers’ heeft hij het, in zijn unieke stijl, onder andere over onze angst voor eenzaamheid, maar ook over onze wensen en dromen.

31 augustus