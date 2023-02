Kinderrevalidatiecentrum zamelt geld in om professionele videoclip te maken: “We merken dat re-integratie moeilijk verloopt”

Gent Nieuwbouw middelbare school Sint-Vincentius nu ook officieel geopend: “Dringend nood aan meer lokalen”

IVV Sint-Vincentius zit in het nieuw, en dat is zaterdag gevierd. De middelbare school is de voorbije jaren sterk gegroeid. Zo had de eerste graad dringend meer ruimte nodig. De mooie nieuwbouw met véél lichtinval was welgekomen.