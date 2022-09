Kinderopvang in crisis, ook in Gent gaan crèches soms vroeger dicht: “Elke dag 40 voltijdse krachten ziek, dan wordt het moeilijk puzzelen”

Gent Liessa (26) opent brunchbar met ex Guillaume (25) in centrum Gent: “We droomden hier al van toen we nog samen waren”

Overeenkomen met je ex? Liessa Vanhoorne (26) en Guillaume Bohyn (25) zijn het levende bewijs dat het kan. Meer zelfs: het duo heeft pas een brunchbar geopend in de Kortrijksepoortstraat in Gent. “We waren toen van plan om ons kind of onze hond Odil te noemen. Het werd de naam van onze zaak”

12:56