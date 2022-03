Kinderen zijn even student: “Gaan robots ooit de wereld overnemen professor?”

GENT 90% van stadscrè­ches dicht voor massaal protest van kinderbege­lei­ders: “Minister Beke moet het beroep aantrekke­lij­ker maken”

Staking in de crèche: het komt niet vaak voor en de kinderbegeleiders komen ook al niet vaak op straat. “Het is vijf na twaalf”, klinkt het nu in de sector. “Negen kinderen per begeleider is veel te veel, de zorg schiet er bij in”. Onder een parasol van kleurrijke ballonnen protesteerden een kleine vierhonderd begeleiders onder de Stadshal. Zowat 90 procent van de stadscrèches bleef vrijdag gesloten, ook in de privé werd er gestaakt.

