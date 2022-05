Kinderen voor één dag kelner, kok of barman tijdens Gent Smaakt: “Ik wil later zelf in een restaurant werken”

In totaal schuiven zo’n 80 gasten aan tafel. Ook de bediening wordt door de kinderen verzorgt. Een toffe ervaring, aldus Faye (10). Zij staat samen met haar zus Ella (8) in voor de bereiding van de spaghetti. “Ik wil later zelf kok worden”, zegt Faye. “Hier kan ik eens zien hoe het is om in de keuken te staan. En ik vind het wel leuk.”