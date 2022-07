Kinderen en vrienden van Hakim leggen bloemen neer op de plaats waar hij in het water werd gegooid en stierf. “We willen gerechtigheid”

GentMet tranen in de ogen en steun zoekend bij elkaar hebben de zonen van Hakim Mutyaba bloemen neergelegd op de brug waar hij zondagochtend door twee mannen werd af gegooid. Hakim kon niet zwemmen en verdronk. Eén dader is opgepakt in Nederland, de andere is bekend en wordt opgespoord. “Wij hopen op gerechtigheid”, zegt de familie.

Ijzingwekkend stil was het, op de plek waar Hakims zonen van 10 en 20 jaar oud bloemen neerlegden: de Lousbergsbrug. Daar werd Hakim zondagochtend rond 8 uur af gesmeten door twee mannen, die hij vermoedelijk op de Vlasmarkt had ontmoet. De reden daarvoor is nog steeds onbekend. op camerabeelden was te zien hoe het trio elkaar duwde - schijnbaar voor de grap. Maar op de brug grepen de mannen Hakim, afkomstig uit Oeganda, bij zijn armen en benen en smeten hem over de reling, drie meter lager water in. Hakim kwam niet meer boven.

Burgemeester Mathias De Clercq kwam zijn medeleven betuigen, wat erg werd geapprecieerd door de nabestaanden. Hakims ex-vrouw waarmee hij nog steeds goed bevriend was, vertelde hem hoe trots hij was in België zijn draai te hebben gevonden, hoe fier hij was op Gent, zijn stad. Maar het was vooral het verdriet van de zonen dat de burgemeester - zelf ook vader - erg aangreep.

“De familie hoopt op gerechtigheid", zegt advocaat Ercan Tok. “Ze zijn blij dat er al één dader is opgepakt, en hopen dat de tweede ook snel gevat zal worden. Al verandert dat natuurlijk niets aan de uitkomst, Hakim is er niet meer. De familie wil nu weten waarom. Waarom moest hij dood? Hoe halen mensen het in hun hoofd om iemand zomaar het water in te gooien, en dan niet eens te helpen als hij verdrinkt? Of het nu een grap was of iets anders, het is even erg.

