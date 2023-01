Kinderdagverblijf opgefleurd met muurschildering: “Deel van een breder buurtproject”

“De muurschildering in de Forelstraat is deel van een breder buurtproject”, geeft Rick Molyneux van de Gentse graffiti-organisatie Wallin’. “Met Street Art Dampoort, een project binnen het wijkbudget, willen we de Dampoort-wijk opfleuren met verschillende muurschilderingen.” In Nieuw Gent deed de organisatie dat ook al, vooral om het imago van de wijk op te trekken. In Dampoort draait het vooral over straatkunst dichter bij de Gentenaar brengen. In 2022 trokken Kitsune Jolene en Lobster Robin het project in gang in de Dampoort-wijk, gevolgd door andere artiesten. “In 2023 komen er zeker nog vier muurschilderingen bij”, glundert Rick.