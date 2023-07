Kinderarbeid op de Vlasmarkt. “Eigenlijk is het eerder uitbuiting want we betalen ze niet”

MIJN STAD: Straatar­tiest Stefaan De Winter over Gent: “Geef alle centrumbe­wo­ners de kans om 3x per jaar door de knip te rijden”

De Gentse Feesten naderen met rasse schreden. Je kan er dus gif op innemen dat Stefaan De Winter (41) binnenkort de straten en pleinen in de binnenstad op stelten zal zetten met zijn Verdammte Spielerei. Hoog tijd om deze inwijkeling uit de Denderstreek, die uitgroeide tot Gentse stadsnar en geëngageerde allemansvriend, eens uit te horen over de stad van zijn dromen. “Laat ons nu vooral even van Gent afblijven...en voer KREFT-boetes in als tegengewicht voor de verzuring.”